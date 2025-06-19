Юрист Колосовский: за кражу пива из фуры после ДТП в Казани грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: телеграм-канал BAZA

За присвоение выпавшего из фуры товара грозит административная или уголовная ответственность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.

Ранее СМИ сообщили, что на трассе в Казани опрокинулся большегруз, перевозивший бутылки с пивом. Однако часть товара уцелела, и очевидцы бросились собирать неразбившийся товар.

Колосовский отметил, что по закону присвоение найденного чужого имущества считается кражей.

"За это может грозить как административная, так и уголовная ответственность – зависит от суммы похищенного", – сказал он.





Сергей Колосовский юрист, почетный адвокат РФ Если сумма похищенного меньше 2,5 тысяч рублей, грозит административная ответственность в виде штрафа от 1 тысячи рублей до пятикратной стоимости украденного имущества, а также арест или обязательные работы. Свыше 2,5 тысячи – уже уголовная ответственность. Причем если кто-то ухитрится украсть того же пива, например, на 1 миллион рублей, можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

Ранее Совфед одобрил закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу при наличии разногласий. В частности, документ предусматривает увеличение выплат со 100 до 200 тысяч рублей.

