Юрист Колосовский: за кражу пива из фуры после ДТП в Казани грозит до 10 лет тюрьмы

19 июня, 13:02Общество
Фото: телеграм-канал BAZA
За присвоение выпавшего из фуры товара грозит административная или уголовная ответственность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.
Ранее СМИ сообщили, что на трассе в Казани опрокинулся большегруз, перевозивший бутылки с пивом. Однако часть товара уцелела, и очевидцы бросились собирать неразбившийся товар.
Колосовский отметил, что по закону присвоение найденного чужого имущества считается кражей.
"За это может грозить как административная, так и уголовная ответственность – зависит от суммы похищенного", – сказал он.
Ранее Совфед одобрил закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу при наличии разногласий. В частности, документ предусматривает увеличение выплат со 100 до 200 тысяч рублей.