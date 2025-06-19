Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 13:02

Общество
Главная / Новости /

Юрист Колосовский: за кражу пива из фуры после ДТП в Казани грозит до 10 лет тюрьмы

Юрист объяснил, что грозит за кражу пива из фуры после ДТП в Казани

Фото: телеграм-канал BAZA

За присвоение выпавшего из фуры товара грозит административная или уголовная ответственность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.

Ранее СМИ сообщили, что на трассе в Казани опрокинулся большегруз, перевозивший бутылки с пивом. Однако часть товара уцелела, и очевидцы бросились собирать неразбившийся товар.

Колосовский отметил, что по закону присвоение найденного чужого имущества считается кражей.

"За это может грозить как административная, так и уголовная ответственность – зависит от суммы похищенного", – сказал он.

Если сумма похищенного меньше 2,5 тысяч рублей, грозит административная ответственность в виде штрафа от 1 тысячи рублей до пятикратной стоимости украденного имущества, а также арест или обязательные работы. Свыше 2,5 тысячи – уже уголовная ответственность. Причем если кто-то ухитрится украсть того же пива, например, на 1 миллион рублей, можно лишиться свободы на срок до 10 лет.
Сергей Колосовский
юрист, почетный адвокат РФ

Ранее Совфед одобрил закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу при наличии разногласий. В частности, документ предусматривает увеличение выплат со 100 до 200 тысяч рублей.

Читайте также


обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика