Акции "Линия памяти" и "Вахта памяти" пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 21 и 22 июня пройдут акции "Линия памяти" и "Вахта памяти', посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает портал Московской дирекции массовых мероприятий.

Акцию "Линия памяти" проведут на Крымской набережной парка искусств "Музеон", а "Вахту памяти. Вечный огонь" – в Александровском саду.

На Крымской набережной зажгут 1 418 свечей, каждая из которых станет символом одного из дней войны. Первая свеча символично зажигается от частицы Вечного огня на Поклонной горе.

Акция начнется 21 июня в 22:00. Увидеть инсталляцию и зажечь свою свечу памяти можно будет до 23:59 22 июня.

В рамках акции "Вахта памяти. Вечный огонь" 22 июня в четыре 04:00 в Александровском саду прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале войны. После будет объявлена минута молчания, желающие смогут возложить цветы и зажженные свечи к Могиле Неизвестного Солдата.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, патриотические акции проходят в столице ежегодно в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

"Сегодня важно не просто сохранять память о подвиге наших прадедов, но и делать ее живой частью городской жизни. <…> Зажечь свечу памяти и возложить цветы к Вечному Огню могут все желающие", – отметил Фурсин.

Каждый год к акции присоединяются люди, которые бережно хранят семейные истории о военных подвигах близких. Некоторые истории будут опубликованы на сайте дирекции.

Вместе с тем с 21 по 24 июня на Красной площади будет работать иммерсивный музей под открытым небом. Экспозиция приурочена к 80-й годовщине парада Победы.

В музее предусмотрено несколько тематических зон, в числе которых "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина" и парк победителей.

