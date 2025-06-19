На Красной площади заработает иммерсивный музей под открытым небом

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На Красной площади с 21 по 24 июня будет работать иммерсивный музей под открытым небом. Экспозиция приурочена к 80-й годовщине парада Победы, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В музее предусмотрено несколько тематических зон, в числе которых "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина" и парк победителей, перадет портал мэра и правительства столицы.

"Уникальной частью экспозиции станет копия исторического фонтана Победителей. Такие патриотические мероприятия важны для каждого человека, они воспитывают и чувство любви к Родине, и уважение к ее истории и культуре", – отметила Драгунова.

По ее словам, всего экспозиция займет свыше 16 тысяч квадратных метров и познакомит горожан со многими историческими фактами.

Экспозицию "Москва встречает Победу" разделят на тематические блоки, каждый из которых будет посвящен разным сферам жизни того времени. Гости изучат модули с артефактами, графическим материалом, а также подлинными вещами полководцев Победы.

Символом мирной счастливой жизни станет сцена "Ракушка" и цветочный киоск. Для гостей выступят музыканты, желающие смогут присоединиться к вальсу Победы в сопровождении военного оркестра. Также в рамках экспозиции гости смогут увидеть 20 единиц военной и гражданской техники тех времен из Музея техники Вадима Задорожного. На сцене пройдут иммерсивные представления.

Сориентироваться посетителям помогут более 300 волонтеров.

В центре Чистопрудного бульвара в День памяти и скорби, 22 июня, пройдет программа "Петь для России". Выступление состоится в 18:00 в ротонде с колонами в рамках проекта "Лето в Москве".

Молодые артисты исполнят песни, которые являются символами Великой Отечественной войны. Композициям придадут новое звучание, при этом исполнители останутся уважительными к их духу и смыслу.