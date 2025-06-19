Фото: Москва 24/Никита Симонов

Профилактику Вечного огня в Москве проведут перед Днем памяти и скорби, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр указал на ответственный характер работы, которая пройдет на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в четверг, 19 июня. Там впервые зажгли огонь 8 мая 1967 года, напомнил Бирюков.

Профилактические мероприятия длятся около 40 минут. В это время пламя перемещается с помощью специального факела на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Затем специалисты поднимают и перемещают звезду мемориального комплекса в сторону, чтобы сменить запальники, которые находятся под напряжением, и проверить работоспособность всех систем.

В мемориале установлена система тройного резервирования, которая гарантирует, что пламя не погаснет ни при каких погодных условиях, обратило внимание ведомство.

"Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц – техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы", – говорится в сообщении.

Тем временем мемориал воинской славы Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены был обновлен в апреле в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В рамках работ специалисты сделали новое золочение букв в названиях городов-героев, городов воинской славы, а также добавили на стелу названия Мариуполя и Мелитополя.