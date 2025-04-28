Могила Неизвестного Солдата обновлена к празднованию Дня Победы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мемориал воинской славы "Могила Неизвестного Солдата", расположенный у Кремлевской стены, обновлен к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщило управление делами президента РФ.

"Проведен ремонт с золочением цифр и знаков на общенациональном мемориале", – цитирует ТАСС.

На монументе находится надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", а также обозначены даты начала и окончания ВОВ.

Кроме того, специалисты сделали новое золочение букв в названиях городов-героев, городов воинской славы, а также добавили на стелу названия Мариуполя и Мелитополя, которые в 2022 году были удостоены звания "Город воинской славы".

"В целом проведены работы по ремонту и благоустройству Александровского сада", – добавили в управлении делами президента страны.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что конструкции "Город-герой Москва" появится в честь праздника на въездах в столицу.

При этом у здания Минобороны России на Фрунзенской набережной разместят декорации "Звезда Россия" и "Салют Победы". Архитектурно-художественная подсветка главных улиц города будет работать в праздничном режиме.

На Новом Арбате появятся алые ленты, размещенные над зелеными аллеями из фотиний, а клумбы из колеусов и красных пеларгоний разместятся на Дорогомиловской заставе вокруг памятника "Москва – город-герой".

Украшения к юбилею победы в ВОВ появились и перед выходами 11 станций столичного метрополитена. Речь идет о станциях "Маяковская", "Площадь Революции", "Смоленская", "Проспект Мира", "Сухаревская", "Октябрьская", "Таганская", "Баррикадная", "Улица 1905 года" и "Трубная".

