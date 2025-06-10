В ТиНАО 16 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО на круглосуточное дежурство заступили 16 расчетов поливомоечной техники. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, были приняты дополнительные меры для предотвращения в ТиНАО возможных природных пожаров.

"Они (расчеты поливомоечной техники. – Прим. ред.) базируются вблизи зеленых территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", – пояснил Бирюков.

Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны и поливомоечной машины. Местами базирования являются подразделения пожарно-спасательного гарнизона на территории Троицкого и Новомосковского округов.

Уточняется, что автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия 8 тонн воды, а к его насосу можно подключить пожарный рукав. Дежурство расчетов организовано в районах Вороново, Бекасово, Краснопахорском, а также в городских округах Щербинка и Троицк.

Ранее Бирюков рассказал, что в жару коммунальные службы в цикличном режиме организуют полив дорог для их своевременного охлаждения и снижения риска пластической деформации. Кроме того, городские цветники поливают рано утром или вечером, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. Также во время жары специалисты уделяют особое внимание обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.