Свыше 100 транспортных тоннелей промыли в столице после зимы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве промыли более 100 транспортных тоннелей после зимы. Во время работ поочередно перекрывались по одной крайней полосе движения транспорта, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что специалисты при помощи аппаратов высокого давления и спецрастворов промыли парапеты и стены сооружений, очистили дренажные системы, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. В работах задействовали тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику.

Промывка тоннелей проводится только при положительной температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни, уточнил Бирюков.

В Москве тем временем начали капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля. Специалисты восстановят целостность стен и потолков, заменят старую облицовку на металлокерамическую, модернизируют системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, а также обновят деформационные швы. Работы закончат до июня.