В Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

В Москве в рамках месячника по благоустройству промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений", – сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Речь идет о мостах, тоннелях, подземных и надземных пешеходных переходах, набережных, фонтанах и памятниках.

Он отметил, что рабочие делали очистку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и при необходимости выполняли локальную окраску.

Заммэра рассказал, что объекты промывали по специальной технологии с применением нейтральных растворов. Особое внимание специалисты уделяли мелким деталям, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов они использовали щелочные растворы.

Уточняется, что коммунальщики промыли также дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Бирюков сообщил, что в работах задействовали около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодной генеральной уборке не помешала даже переменчивая погода. Мэр также сообщал, что коммунальщики отмыли фасады жилых домов и административных зданий от зимней пыли, а при необходимости были отремонтированы входные двери подъездов, цоколи и лестницы входных групп.