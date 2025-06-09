Свыше 9,5 тыс снарядов времен ВОВ поднято со дна Балтийского моря

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 9,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) за последний месяц подняли специалисты МЧС РФ со дна Балтийского моря. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в МЧС, у берегов Балтийска с 1945 года затоплена немецкая баржа. Сейчас она лежит на глубине 17 метров, а местность вокруг нее усеяна сотней тысяч снарядов.

"Разминирование продолжается уже шесть лет. <…> Работы проводятся на пожарно-спасательном катере "Игорь Прокопчик", – говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О них сообщили жители Можайского муниципального округа. Боеприпасы обнаружили недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Работники взрывотехнической группы идентифицировали боеприпасы как семь 50-миллиметровых минометных мин и один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.