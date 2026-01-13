Форма поиска по сайту

13 января, 10:02

Город

В Москве возведут четыре моста с применением технологии вантового строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2028 года в Москве возведут четыре моста с применением технологии вантового строительства, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вантовый мост – это тип висячего моста, где дорожное полотно поддерживается стальными тросами (вантами), закрепленными непосредственно на высоких опорах (пилонах). Строительство будет проходить за счет Адресной инвестиционной программы.

Первым объектом в столице, где применили такую технологию, стал Живописный мост.

"Такая конструкция позволила решить две задачи: создать максимально большой пролет для беспрепятственного судоходства и минимизировать воздействие строительно-монтажных работ на природные зоны по обоим берегам реки. В последние годы технология активно применяется в городских проектах", – подчеркнул Ефимов.

В ближайшие три года планируется возвести два вантовых автомобильных моста в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе, а также два комбинированных велопешеходных моста в Мнёвниковской пойме. Их строительство началось в конце прошлого года.

Кроме того, такие мосты позволяют перекрывать водные преграды большой протяженности с минимальным количеством промежуточных опор, что является важным преимуществом. Например, мост-парус в створе Новозаводской улицы при длине 250 метров будет иметь всего три опоры.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал на то, что вантовая система этого моста будет уникальна, поскольку состоит из несущего металлического листа, паруса и 48 вант.

При этом группы вант, которые приходят на пилон, будут выполнены по схеме "арфа", то есть тросы будут закреплены с помощью муфт по длине пилона параллельно, не имея общих точек крепления.

"Другая группа будет поддерживать пролетное строение моста: усиленные металлическим парусом ванты будут крепиться по веерной схеме к внешней стенке главных балок сооружения", – заключил Десятков.

Еще одной особенностью технологии является разнообразие форм пилонов и вант, что позволяет создавать мосты с уникальным архитектурным обликом. Например, в Мнёвниковской пойме вантовые системы будут натянуты на арки, напоминающие крылья. Мост через Москву-реку в районе Рублевского шоссе, в свою очередь, получит уникальный пилон кольцеобразной формы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о подготовке к возведению пешеходного моста на Болотной набережной, длина которого составит около 170 метров, а ширина – 5,4 метра.

По словам мэра, новая конструкция соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Пропускная способность пешеходного моста составит до 1,5 тысячи человек в час.

Подготовка к строительству пешеходного моста началась на Болотной набережной

