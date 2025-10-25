Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мневниковской пойме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о появлении в Мнёвниковской пойме двух благоустроенных набережных.



По его словам, проект планируется реализовать в три этапа. В результате будет приведен в порядок участок территории, площадь которого составляет примерно 19 гектар.

Мэр рассказал, что в западной части поймы набережная будет идти от дома № 37А, расположенного на улице Нижние Мнёвники, до пляжа, южнее Крылатского моста. На данном участке специалисты проложат пешеходные дорожки, а также построят детские и смотровые площадки.

Помимо этого, на территории планируется возведение спортивного пирса, двух амфитеатров и арт-объектов. К участку будет примыкать пешеходный мост, который свяжет пойму с районом Крылатское.

На востоке набережная будет идти от пересечения улицы Нижние Мнёвники с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося "моста-паруса" в створе Новозаводской улицы. На данном участке специалисты обустроят прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, причалом, местами для отдыха и зонами для выгула собак.



Собянин выразил уверенность, что оба участка поймы станут местом притяжения для москвичей и туристов.

Ранее началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Сооружение соединит Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мнёвники.

После реализации проекта горожане получат новую пешеходную связь между двумя районами – Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим спортивным объектам. Работы завершат в 2027 году.

