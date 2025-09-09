Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин запустил движение по мосту Академика Королева через Москву-реку. Он соединяет Шелепихинскую набережную и парк "Фили".

"На День города хороший подарок строители сделали – сдали мост", – отметил мэр.

По словам градоначальника, это улучшило транспортную доступность для полумиллиона жителей города. В частности, удалось снизить нагрузку на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Кутузовский проспект.

Кроме того, как обратил внимание Собянин, новое сооружение обеспечит прямой доступ к строящемуся Национальному космическому центру, который планируется открыть в ближайшее время.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, возведение моста Академика Королева началось в 2023 году и завершилось в сентябре 2025-го. Постройка имеет шесть полос и достигает в длину 315 метров. Вместе с ним рабочие организовали дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе, что сократило время в пути примерно на 8 минут.

Открытие моста улучшило транспортную ситуацию в Хорошевском и Пресненском районах, а также в Филевском Парке и Хорошево-Мнёвниках.

Помимо этого, специалисты завершили строительство около 5,8 километра дорог в Мнёвниковской пойме, включая путепровод через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе и шесть участков Проектируемых проездов – № 1074, 1071 и 1077, а также № 1164, 1165 и 1166.

Вместе с тем, как напомнил глава города, с 2010 по 2025 год в мегаполисе построили более 1,5 тысячи километров новых дорог и 65% всех существующих инженерных сооружений, в том числе тоннели, мосты и эстакады. За данный промежуток времени также реконструировали четыре хордовые магистрали, по которым сегодня проезжает больше машин, чем по МКАД. Это позволило разгрузить транспортную систему города и улучшило движение на дорогах.

В 2026–2027 годах в столице планируется построить еще примерно 183 километра дорог.

В конце августа на Крымском мосту начались работы по замене деформационных швов. Они потеряли герметичность из-за износа и погодных условий, что создало препятствия для водителей.

Работы проведут с частичным перекрытием движения, заменив около тысячи метров швов. Процесс включает демонтаж старых конструкций, установку новых, армирование, бетонирование и создание переходных зон.

