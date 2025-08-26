26 августа, 07:29Город
В Москве начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
На Крымском мосту в Москве начались работы по замене деформационных швов, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Отмечается, что со временем металлические конструкции теряют форму, а на дорожном полотне появляется порог, мешающий водителям. Исправить это можно при помощи ремонта, который выполняют в теплое время года.
Работы проведут с частичным перекрытием движения. Специалисты планируют заменить около тысячи метров швов, которые утратили свою герметичность из-за интенсивности дорожного движения и погодных условий.
Сначала рабочие демонтируют старые конструкции, а затем установят новые и выполнят армирование, бетонирование и обустройство переходных зон.
Ранее стало известно, что работы по замене асфальта на Садовом кольце в Москве выполнены на 80%. В этом году там отремонтируют 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.
Ремонт в том числе ведется на улицах Земляной Вал и Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, Зубовском и Смоленском бульварах.
