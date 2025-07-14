Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве до 2027 года возведут нескольких пешеходных мостов. Один из них пройдет под Малым Каменным мостом и продлит прогулочный маршрут от острова Балчуг к Болотной площади, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Еще два велопешеходных моста появятся в Мнёвниковской пойме. Первый, длина которого составит 222 метра без учета подходов, свяжет пойму с Островной улицей в Крылатском. По нему горожане смогут добираться до Гребного канала. Недалеко появится набережная со спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками.

Второе мостовое сооружение длиной 200 метров соединит Мнёвниковскую пойму с парком "Фили". В результате будет создан единый прогулочный маршрут из Крылатского до зеленой зоны.

Создание новых пешеходных маршрутов, в том числе соединяющих районы, расположенные по разные стороны Яузы и Москвы-реки, предусмотрено стратегией развития столицы до 2030 года, отметил градоначальник.

Собянин напомнил, что в Москве из 39 мостов, построенных с 2011 года (не считая железнодорожные), 5 велопешеходных: 2 – через Яузу, 1 – в Нагатинском затоне, 1 – через реку Цыганку в ТиНАО и еще 1 – через Водоотводный канал.

Год назад пешеходный мост через Водоотводный канал связал стрелку у острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными. В 2024 году собственный велопешеходный мост через Яузу появился у учащихся МГТУ имени Баумана. Его особенностью является амфитеатр с видом на реку.

В начале этого года в столице открыли живописный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне, который соединил части района и стал кратчайшим путем к станции метро.

Ранее сообщалось, что в районе Новозаводской улицы продолжается строительство моста-паруса. Готовность сооружения составляет более 15%. Длина объекта – 250 метров, ширина – почти 30 метров. На мосту сделают 4-полосное движение в обоих направлениях, а для пешеходов обустроят тротуары.