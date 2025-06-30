Восемь путепроводов появятся в Москве в ближайшие три года. Основные изменения произойдут рядом с Московским скоростным диаметром (МСД). Развод потоков транспорта повысит пропускную способность дорог и повысит уровень безопасности движения.

Всего в столице за год построили более 100 километров дорог. В частности, завершилась реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние поля. Кроме того, открылся пешеходный мост на стрелке острова Балчуг и новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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