Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре 29 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 29 июня, в Москве ожидаются дождь и сильные порывы ветра. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

В отдельных районах города уже зафиксировано выпадение осадков. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В связи с непогодой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Как рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ, предупреждение будет действовать с 18:00 29 июня по 23:00 1 июля.

Собеседник агентства отметил, что в этот период времени в столичном регионе прогнозируется дождь, местами сильный. Кроме того, с 21:00 30 июня до 21:00 следующего дня метеорологи не исключают ветер, порывы которого могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

Первый день июля в Москве может стать одним из самых холодных в XXI веке, заявил ранее синоптик Михаил Леус. По его словам, в этом столетии дневная температура 1 июля три раза опускалась ниже 20 градусов. В последнее десятилетие она была выше, а в 2024-м второй месяц лета начался с 30-градусной жары.