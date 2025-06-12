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12 июня, 17:15

Транспорт

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались покидать самолет из-за многократных задержек

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались покидать самолет из-за многократных задержек

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Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались выходить из самолета из-за постоянных переносов. Улететь из Внуково они должны были еще 11 июня. Сначала рейс несколько раз переносили, а спустя 6 часов борт все-таки отправили в столицу Грузии, однако за час до посадки его развернули обратно во Внуково.

Позднее ситуация повторилась, когда после нескольких часов ожидания пассажиров снова пригласили на посадку, а по ее окончании объявили об очередном переносе рейса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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