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27 июня, 07:45

Политика

Депутаты предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейса через СМС

Депутаты предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейса через СМС

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Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров о задержке рейса через СМС. Соответствующий запрос парламентарии направили в Минтранс и Роспотребнадзор.

Отмечается, что многие перевозчики взимают плату со своих клиентов за подобную услугу. Однако предложение депутатов может заставить компании сообщать пассажирам о любых изменениях в статусе рейса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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