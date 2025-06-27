Депутаты предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейса через СМС

Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров о задержке рейса через СМС. Соответствующий запрос парламентарии направили в Минтранс и Роспотребнадзор.

Отмечается, что многие перевозчики взимают плату со своих клиентов за подобную услугу. Однако предложение депутатов может заставить компании сообщать пассажирам о любых изменениях в статусе рейса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.