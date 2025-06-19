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Цифра 360 "заколдована" для политиков Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас о "360-градусной угрозе" со стороны России.

"По Цельсию, боюсь спросить?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова своей публикацией +намекнула на другие казусы европейских дипломатов, связанные с этой цифрой.

Ранее Каллас заявляла, что если ранее РФ якобы угрожала только Европе, а теперь и всему миру. Так она объяснила свои слова о "360-градусной угрозе" от Москвы.



Кроме того, до этого избранная глава 80-й сессии ГА ООН Анналена Бербок, бывшая на тот момент главой МИД ФРГ, призывала РФ повернуть свою политику на 360 градусов, имея в виду разворот на 180. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что это означает, что РФ не откажется от своей позиции.

Над словами Бербок позже пошутил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он рассказывал, что экс-министр не только является одним из самых провоенных политиков Европы, но и способна на "математические чудеса". Те, кто способен сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершают революцию в математике, иронизировал Сийярто.

