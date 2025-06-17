Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил принести войну в Россию

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НАТО может перенести боевые действия на территорию России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", – сказал он в интервью изданию Defense One.

При этом на предстоящем саммите Альянса, который пройдет в конце июня, представители стран объединения обсудят увеличение бюджетов на оборону и новые варианты для немедленного реагирования в случае якобы российского нападения.

Ранее эстонский президент Алар Карис согласовал выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещала использовать, хранить, выпускать и передавать противопехотные мины. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Россия предупредила о негативных последствиях для Европы из-за возможного развертывания минных полей у своих границ. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что такими действиями выявляются настоящие провокаторы.

