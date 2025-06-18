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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что от РФ якобы исходит "360-градусная угроза миру". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Каллас уточнила, что ранее Россия якобы угрожала только Европе, а теперь и всему миру. По ее словам, НАТО и ЕС должны держаться вместе, как во времена холодной войны.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что новая концепция НАТО заключается в том, что Альянс может перенести боевые действия на территорию РФ, если к ним "придет" Россия.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту идею нелепой. По ее словам, Цахкна плохо понимает то, о чем говорит. Но при этом эстонский министр прячется за натовским логотипом, придумывая разные провокации.

