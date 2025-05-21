Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

По данным СВР, это случилось из-за недовольств председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением политика на этот пост. Каллас своими высказываниями затрудняет налаживание диалога Бельгии с США.

Роль политика в обсуждении урегулирования ситуации на Украине практически равна нулю, отметили в службе. В ЕК жалуются на ее некомпетентность, а также считают, что Каллас не может учитывать нюансы позиций стран и строит только упрощенные схемы, которые чаще всего не имеют смысла.

По информации пресс-бюро, в ЕС обвиняют политика в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам". В Еврокомиссии признают, что она не смогла создать рабочие отношения с главами стран ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пакетчицей Каллас после ее слов о разработке 17-го пакета санкций. По словам главы дипломатии ЕС, после принятия этого санкционного пакета начнется разработка следующего.

20 мая Евросоюз ввел 17-й пакет санкций. Ограничения коснулись теневого флота – это около 189–200 танкеров. Кроме того, санкции ввели также против 75 физических и юридических лиц.