Захарова назвала Каллас пакетчицей после слов о работе над антироссийскими санкциями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пакетчицей главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас после ее слов о разработке 17-го пакета санкций.

"Мы работаем над 17-м пакетом. Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который у нас состоится на будущей неделе", – процитировала Каллас представитель российского ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС, после принятия этого санкционного пакета начнется разработка следующего.

Ранее Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций планируется принять к 20 мая. При этом она отказалась говорить о его содержании.

Новые рестрикции коснутся примерно 150 танкеров теневого флота, писали СМИ. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Также под ограничения подпадут 60 физических и юридических лиц.