Каллас: Европа окончательно перекроет кран российскому газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Европейские страны навсегда перекроют кран российскому газу. С таким заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 17 июня представил предложения ЕК по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

"Сегодня мы представили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже значительно сократила свою зависимость. Теперь мы окончательно перекрываем кран", – написала Каллас в соцсети X.

Она добавила, что Россия больше не сможет "использовать энергию в качестве оружия" против Евросоюза.

Ранее Йоргенсен предложил оставить в силе запрет странам ЕС закупать российский газ даже после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что данная мера должна будет действовать, пока ее не отменят единогласным решением всех стран Евросоюза.

Владимир Путин 10 июня продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами.