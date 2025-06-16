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16 июня, 19:47

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Еврокомиссар Йоргенсен выступил за запрет закупки газа у РФ после конфликта на Украине

В ЕК выступили за сохранение запрета на закупку газа у РФ после конфликта на Украине

Фото: depositphotos/63ru78

Запрет странам Евросоюза закупать российский газ должен остаться в силе после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит (необходимо единогласное решение всех стран ЕС. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС слова Йоргенсена.

Еврокомиссия намерена ввести запрет в 2027 году. Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану ЕК. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии.

Кроме того, по данным СМИ, поддержать план руководства ЕС о запрете импорта газа из России отказались власти Франции и Бельгии. Журналисты предполагают, что многие европейские политики и представители промышленности выступают за возвращение к энергопоставкам из России.

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