В ЕК предложили отказаться от российского топлива для АЭС

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Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза (ЕС) отказаться от российского топлива для АЭС. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

В Брюсселе политик представил предложения ЕК по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

По словам Йоргенсена, в Европе неприемлемо зависеть от российского ядерного топлива, однако ряд стран все еще находятся в такой ситуации.

"Сегодня у меня нет четких сроков, но мы работаем, чтобы это произошло. Очевидно, что мы должны делать это в очень тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами, но также принимая во внимание различные возможности, которые существуют на рынке в отношении диверсификации поставок", – приводит слова еврокомиссара РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что власти Франции и Бельгии отказались поддержать план руководства Евросоюза о запрете импорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по существующим договорам к концу 2027 года. По словам источников, введение запрета попытаются также блокировать Венгрия и Словакия. При этом Испания и Нидерланды план ЕС поддержали.