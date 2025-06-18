Премьер Италии Мелони закатила глаза во время общения с Макроном на саммите G7

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на саммите "Большой семерки" (G7). Кадры с общением политиков распространились в СМИ и соцсетях.



На видео показано, как Макрон и Мелони склонились друг к другу перед переговорами лидеров G7. При этом французский президент длительное время что-то шепотом говорил итальянскому премьеру. После этого Мелони закатила глаза и отодвинулась от Макрона.

Содержание их разговора пока остается неясным.

Ранее СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" отказались от совместного заявления по конфликту на Украине по итогам саммита в Канаде из-за возражений американской стороны.

Вместе с тем Макрон заявил, что страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение о санкциях, однако "не хотел действовать в одиночку".