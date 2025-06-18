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Премьер Италии Мелони закатила глаза во время общения с Макроном на саммите G7
Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на саммите "Большой семерки" (G7). Кадры с общением политиков распространились в СМИ и соцсетях.
Содержание их разговора пока остается неясным.
Ранее СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" отказались от совместного заявления по конфликту на Украине по итогам саммита в Канаде из-за возражений американской стороны.
Вместе с тем Макрон заявил, что страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение о санкциях, однако "не хотел действовать в одиночку".
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