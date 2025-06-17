Песков: РФ согласна с Трампом, что исключение Москвы из G8 было ошибкой

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Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что исключение РФ из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Очень хорошо известна наша позиция, что сейчас для нас "восьмерка" потеряла свое прикладное значение", – отметил представитель Кремля, добавив, что объединение G7 выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно".

Россия вышла из состава G8 в 2014 году на фоне усложнившихся отношений с Европой и США. После этого объединение перешло в формат G7.

Трамп ранее выступал за восстановление "Группы восьми" с участием России. Он указывал, что "с удовольствием" вернул бы российскую сторону обратно. По мнению американского лидера, решение об исключении России из G8 было "очень глупым".