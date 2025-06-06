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Дни G7 ("Большой семерки") сочтены из-за того, что страны-участницы утрачивают свое влияние. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Доля (стран. – Прим. ред.) мира, которых она ("Большая семерка". – Прим. ред.) представляет, уменьшается – теперь она представляет менее 30% мирового ВВП и 10% населения, при этом снижается и ее влияние", – указано в публикации.

Агентство отметило, что исключение России из формата G8 положило конец политическим амбициям объединения, а скептическое отношение американского президента Дональда Трампа подрывает его экономические цели.

Ранее президент США назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. По словам Трампа, тогда бы не началась "смертоносная война".

СМИ пишут, что европейские союзники уже обсудили с командой украинского лидера Владимира Зеленского необходимость проведения нового раунда переговоров с Россией, который должен состояться в Женеве перед саммитом G7.

Так участники намерены не позволить Трампу выйти из урегулирования украинского конфликта и оставить Киев без поддержки, указали журналисты и добавили, что европейские политики также стараются не дать встрече "Большой семерки" оказаться парализованной из-за противоречий в политике Белого дома.