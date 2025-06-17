Daily Mail: премьер Канады помешал Трампу ответить на вопросы журналистов на саммите G7

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Канадский премьер-министр Марк Карни не позволил президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы журналистов во время саммита G7 в Кананаскисе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, во время общения с представителями СМИ глава Штатов хотел ответить на уточняющие вопросы, однако Карни подал знак о том, что журналистам пора покинуть помещение.

"Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой", – заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что Трамп досрочно уехал с саммита в связи с событиями на Ближнем Востоке. При этом он опроверг слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его отъезд был связан с работой над прекращением огня на Ближнем Востоке. По словам американского президента, для этого у него была более серьезная причина.

СМИ также указывали, что досрочное завершение участия Трампа в саммите послужило причиной срыва его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Их беседа была запланирована на 17 июня.