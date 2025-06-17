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17 июня, 07:15

Политика

Повестку саммита G7 поменяли из-за вооруженного конфликта Ирана и Израиля

Повестку саммита G7 поменяли из-за вооруженного конфликта Ирана и Израиля

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Разгоревшийся ирано-израильский конфликт изменил ранее намеченную повестку саммита G7, который проходит в Канаде. При этом главная фигура мероприятия – президент США Дональд Трамп – решил досрочно покинуть встречу из-за событий на Ближнем Востоке.

Несмотря на вето американского лидера на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Израиль не собирается прекращать конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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