Повестку саммита G7 поменяли из-за вооруженного конфликта Ирана и Израиля

Разгоревшийся ирано-израильский конфликт изменил ранее намеченную повестку саммита G7, который проходит в Канаде. При этом главная фигура мероприятия – президент США Дональд Трамп – решил досрочно покинуть встречу из-за событий на Ближнем Востоке.

Несмотря на вето американского лидера на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Израиль не собирается прекращать конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.