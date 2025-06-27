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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров в 05:56 по московскому времени, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

Тогда же запрет коснулся авиагавани Самары. Там они перестали действовать около 07:58 по Москве. В настоящее время аэропорт в штатном режиме осуществляет прием и отправку рейсов.

В ночь на 27 июня аналогичные ограничения также распространились и на авиагавань Волгограда. Полная работа гавани возобновилась спустя примерно три часа.