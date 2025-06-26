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26 июня, 19:30

Транспорт

В самолете Москва – Чита собака прогрызла клетку и оказалась на свободе

В самолете Москва – Чита собака прогрызла клетку и оказалась на свободе

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Во время перелета по маршруту Москва – Чита акита по кличке Дайчи прогрызла клетку и несколько часов провела на свободе в багажном отсеке самолета. После приземления и открытия багажного отделения грузчиков встретил пес без намордника.

Работники аэропорта вызвали хозяйку, и она смогла успокоить животное. Позже стало известно, что для Дайчи этот перелет был уже восьмым, однако подобное поведение собака проявила впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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