Рядом с детской площадкой в Москве заметили ядовитую змею

Недалеко от Битцевского парка на юго-западе Москвы рядом с детской площадкой была замечена опасная змея. По словам очевидцев, рептилию опознали как щитомордника – этот вид известен своим ядовитым укусом.

Очевидцы отметили, что змея проявляла агрессию и не уползала даже при шуме. Биологи уточняют, что яд щитомордника действует на кровеносную и нервную системы, вызывая разрушение сосудов, кровоизлияния и тромбозы.

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