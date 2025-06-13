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13 июня, 12:30

Общество

В Подмосковье зафиксировано нашествие комаров и клещей

В Подмосковье зафиксировано нашествие комаров и клещей

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Жители Подмосковья жалуются на рекордное количество комаров и клещей. По словам очевидцев, крупные насекомые буквально облепляют автомобили и кусают болезненно. Биологи связывают всплеск активности с аномально теплой зимой и ранним началом цветения растений.

Насекомые пробудились раньше обычного, а затем, переждав похолодание, вернулись в активную фазу. Кроме комаров, активизировались и другие кровососущие – мошки, клещи и даже слизни. Летом ожидается рост их численности, особенно если будет влажно и тепло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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