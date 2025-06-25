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25 июня, 08:00

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В Ростовской области верблюда перевезли в вольер с помощью экскаватора

В Ростовской области верблюда перевезли в вольер с помощью экскаватора

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В Ростовской области зоологам пришлось воспользоваться экскаватором, чтобы перевезти верблюда по кличке Тоша в новый вольер. Несмотря на просторные поля и трех самок по соседству, верблюд остался недоволен.

Чтобы минимизировать стресс, Тоше надели повязку на глаза и дали успокоительное, а затем полутонное животное погрузили в тяжелую технику и перевезли в новый дом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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