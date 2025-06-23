23 июня, 08:00Регионы
Двое тигрят родились в приморском зоопарке
У пары амурских тигров, которые живут в одном из зоопарков Приморья, родились двое детенышей – это их первое потомство. Каждый тигренок весит около 1 килограмма.
Как уточнили представители зоосада, малыши здоровы, а их появление говорит о хороших условиях содержания. Посетители смогут увидеть тигрят, как только они немного подрастут и окрепнут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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