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23 июня, 08:00

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Двое тигрят родились в приморском зоопарке

Двое тигрят родились в приморском зоопарке

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У пары амурских тигров, которые живут в одном из зоопарков Приморья, родились двое детенышей – это их первое потомство. Каждый тигренок весит около 1 килограмма.

Как уточнили представители зоосада, малыши здоровы, а их появление говорит о хороших условиях содержания. Посетители смогут увидеть тигрят, как только они немного подрастут и окрепнут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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