Ученые выяснили, что у каракатиц есть язык жестов

Ученые обнаружили, что каракатицы способны общаться жестами, используя как минимум четыре разных движения щупалец. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Каракатицы – это морские моллюски класса головоногих. Среди их "одноклассников" – кальмары, осьминоги, наутилусы и другие. Об этих животных мы знаем, кажется, почти все, особенно если учесть, что мясо цефалоподов (это еще один вариант названия класса) люди давно употребляют в пищу. Это означает, что ловцы моллюсков всегда были хорошо осведомлены об их внешнем виде, повадках, местах обитания, методах охоты и так далее.

Мы знаем, что каракатицы живут в основном на мелководье тропических и субтропических морей, достигают в длину 20–30 сантиметров, и еще столько же занимают их 10 щупалец – 8 "рук" и 2 ловчих.

О том, что люди очень давно знакомы с этими животными, говорят два факта. Во-первых, одно из слов видового названия самой распространенной каракатицы Sepia officinalis переводится с латыни как "лекарственная". Врачеватели веками использовали в медицинских целях их внутреннюю раковину – пористую известковую пластинку из спинной части тела. А во-вторых, слово Sepia нам тоже хорошо известно – чернила каракатиц издавна использовались в качестве коричневой краски под названием "сепия".

Кстати, большинство головоногих умеют менять окраску тела, и делают это они, пожалуй, лучше всех остальных обитателей Земли. Делают они это для маскировки, а некоторое время назад выяснилось, что яркие переливающиеся узоры на коже – это еще и средство общения. Но совсем недавно ученые узнали, что у каракатиц есть еще один способ передачи информации – жесты.

Изучая два вида каракатиц (лекарственную и карликовую) исследователи обнаружили, что для общения они пользуются как минимум четырьмя разными положениями щупальцев. Жесты назвали "вверх" (когда "руки" поднимаются), в сторону (когда показывают влево или в право), "кувырок" (когда прячутся под телом) и "корона" (когда складываются в своеобразную "лодочку").

Когнитивный нейробиолог Софи Коэн-Боденес и специалист по вычислительному моделированию Питер Нери, сняли на видео все эти варианты жестов. Исследовав видеоролики, ученые смогли заключить, что каракатицы совершают четко определенные, повторяющиеся и достаточно сложные движения "руками", общаясь друг с другом. Эти записи доступны в интернете, но кроме широкой публики, их также показали и другим каракатицам. Оказалось, что, наблюдая за жестикулирующим на экране сородичем, моллюски повторяют его движения. Это, несомненно, говорит об акте коммуникации. Мало того, жесты обычно подкрепляются звуковыми сигналами – это удалось установить, погрузив под воду гидрофон.

Что именно обозначают эти движения щупальцами, ученые пока не знают. Как и не знают многого другого: напримор, сколько всего жестов в арсенале каракатиц, способны они изобретать новые, существуют ли сочетания жестов и так далее. Однако впечатляет сам факт: вид, о котором мы, казалось, знаем так много, еще способен удивить специалистов.

Вообще с головоногими моллюсками не все так просто. Они способны демонстрировать настолько сложное поведение, что биологи ставят их по умственному развитию в один ряд с шимпанзе и собаками. И если вдруг подтвердится, что у каракатиц, осьминогов и кальмаров есть собственный жестовый язык, возникнет огромное количество вопросов, и среди них – этические. Сможет ли человечество и дальше употреблять в пищу столь высокоразвитых братьев по разуму? Вероятно, придется отказаться от многих блюд из морепродуктов.

Хотя...