Новости мира: в Индии змея заплыла в зону, где отдыхали десятки человек

Огромная змея вызвала панику среди отдыхающих в индийском Массури. Она заплыла в зону, где находились десятки человек. Однако люди больше переживают за судьбу самой змеи, а ее появление называют шансом избавиться от множества туристов.

Израиль и Иран обменялись ударами после тяжелой ночи. Дым поднимается над Тель-Авивом. Пока по неофициальным данным, пострадавшими числятся пять человек. Тем временем у побережья Ирана горят три судна у Ормузского пролива, через который проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

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