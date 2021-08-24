Агроном объяснил, как дачникам бороться со слизнями-гигантами

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Биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с Москвой 24 дал совет дачникам, как победить слизней-гигантов на своем участке.

Ранее о нашествии моллюсков огромных размеров предупредил зоолог Илья Гомыранов. Как отметил эксперт, их называют лузитанскими слизнями и относят к виду Arion lusitanicus. У данных моллюсков практически нет врагов, что позволяет им размножаться и совершать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. До первой половины ХХ века основным ареалом их обитания был Пиренейский полуостров (территория Португалии), а затем он расширился севернее по территории Европы.

Воробьев отметил, что сообщения о появлении лузитанского слизня в Москве и Подмосковье появились еще в прошлом году. Этот вид отличается более яркой окраской кирпичного цвета и внушительными размерами, говорит эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Этот слизень достаточно большой, иногда он может достигать размеров с ладонь. Соответственно, пищи ему нужно намного больше, чем обитающим в нашей зоне небольшим слизням. На огороде они едят все подряд.

"Скорее всего, они попали к нам с каким-то посадочным материалом, который привозят из-за рубежа. Но достоверный путь пока неизвестен", – указал специалист.

По словам Воробьева, слизни-гиганты смогли расселиться по всей Европе. Из-за своих размеров они даже способны нападать на птенцов, добавил эксперт. А в странах Прибалтики даже есть услуга, когда этих моллюсков можно собрать на участке и передать в специальные пункты для физического уничтожения, рассказал биолог.

"Поскольку у них практически нет врагов, размножаются они бесконтрольно. Поэтому может быть какая-то экологическая угроза", – предупредил Воробьев.

Собеседник Москвы 24 заявил, что в настоящее время конкретных мер борьбы с лузитанским слизнем на больших площадях не выработано. Однако существуют специальные средства, благодаря которым от них можно защитить свой урожай на дачном участке.





Михаил Воробьев биолог, агроном Есть группа препаратов, которые называются моллюскоциды. Они убивают ползающих беспозвоночных, в первую очередь слизней.

"В магазине садоводу подскажут конкретный препарат. Они действуют одинаково как на наших небольших слизней, которые тоже могут поедать клубнику и капусту, так и на завезенных", – советует агроном.

Сами культуры внешне обрабатываются этими препаратами, продолжает Воробьев. Однако после этого их нельзя употреблять в пищу до 20 дней в зависимости от рекомендаций на упаковке, подчеркнул биолог.

Воробьев добавил, что для человека лузитанский слизень не опасен, так как этот вид не является ядовитым.

Ранее в Азовском море зафиксировали нашествие медуз. По словам старшего научного сотрудника Южного научного центра РАН, кандидата биологических наук Владимира Саяпина, на это повлияла жаркая погода и повышенная соленость воды.

