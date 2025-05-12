Москвичей призвали осторожно ходить по траве из-за шмелей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям Москвы следует быть внимательными, чтобы не раздавить шмеля, севшего отдохнуть на газон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамата Кунафина.

Уточняется, что шмели начали активно собирать нектар на природных территориях города. Насекомые проснулись в Москве еще в апреле.

"Шмели трудятся сутки напролет, поэтому могут присесть отдохнуть на траве. Будьте внимательны и не наступите на них ненароком", – говорится в сообщении.

Кунафин добавил, что шмели живут маленькими семьями, не образуют колоний и часто гнездятся в земле. Эти неагрессивные насекомые являются активными опылителями многих растений. Кроме того, сейчас очень важна роль насекомых-опылителей, особенно в условиях большого города.

Ранее сообщалось, что пчелы начали сбор пыльцы и нектара на природных территориях Москвы. В первые дни мая насекомые начали создавать в ульях соты.

По словам Кунафина, многие растения, которые могут дать этим насекомым ценный нектар, начинают цвести именно в мае. За всю свою жизнь одна пчела добывает нектара на 4 медовых капли, а чтобы приготовить 1 килограмм меда, им приходится облететь до 10 миллионов цветков.