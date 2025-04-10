Орешниковая соня просыпается после зимней спячки в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Орешниковая соня просыпается после зимней спячки в московских парках. Животное покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хоть и скрытой от посторонних глаз жизни. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Орешниковая соня является уникальным представителем млекопитающих. Внешне зверек похож на мышь, но его длинный хвост украшен темной или светлой кисточкой. Спина сони, как правило, рыжая, а на животе, груди и шее встречаются светлые пятна.

Она прекрасно перемещается по деревьям, поедая плоды лесного ореха, липовые орешки, семена, ягоды, желуди и не вредя при этом сельскохозяйственным растениям. Грызун зачастую селится в лесах, обустраивая гнездо в дуплах старых дубов.

Зиму орешниковые сони проводят в подземных норах или в дуплах дуба. Они не делают запасов на зиму, в отличие от других грызунов, предпочитая хорошенько отъесться перед спячкой. После зимы зверьки просыпаются и охотно поедают молодые побеги и почки деревьев.

Встретить орешниковую соню непросто, так как она прячется в укрытие при малейшей тревоге. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отслеживали места обитания сони в национальном парке "Лосиный Остров", природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Измайлово" и на зеленых территориях Краснопахорского района.

В ведомстве напомнили, что не следует трогать орешниковую соню или брать ее домой, даже если она выглядит здоровой. Если зверь выглядит раненым, то необходимо сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777⁠-77⁠-77.

Ранее в экоцентрах московского департамента природопользования и охраны окружающей среды провели подкормку пчел на пасеках. Зачастую к весне запасы меда в ульях заканчиваются и пчелам нужна подкормка, чтобы они сохранили силы.

Кроме того, сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали жителей и гостей столицы помочь перелетным птицам, пополняя их кормушки. Отмечается, что птицам стало труднее найти себе пропитание из-за выпавшего снега.