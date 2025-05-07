Первые улитки вышли из спячки в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории Тропаревского лесопарка на западе Москвы специалисты столичного департамента природопользования заметили первых улиток, которые вышли из спячки накануне майских праздников. Об этом сообщает начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

"Сейчас брюхоногих можно заметить на многих природных территориях города", – цитирует его РИА Новости.

Он обратил внимание на особенности поведения улиток: в сухую погоду они перемещаются по стволам деревьев и кустам, а во время дождя выбирают асфальтированные поверхности. Как пояснил руководитель отдела, моллюски играют значимую роль в экосистеме московский зеленных территорий: они служат пищей мелким млекопитающим, например, краснокнижным ежикам.

Ранее сообщалось, что после зимней спячки в Москве просыпается орешниковая соня. Она является уникальным представителем млекопитающих и внешне похожа на мышь.

Встретить ее тяжело, так как при малейшей тревоге она прячется в укрытие. Отмечается, что этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы.