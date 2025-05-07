Пчелы начали сбор пыльцы и нектара на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На природных территориях Москвы пчелы начали сбор пыльцы и нектара, передает портал мэра и правительства столицы.

В нескольких экоцентрах департамента природопользования и охраны окружающей среды есть пчелиные пасеки. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, многие растения, которые могут дать пчелам ценный нектар, начинают цвести именно в мае.

"В начале месяца цвел клен, в середине мая продолжат цвести одуванчики, зацветут яблони, кусты крыжовника, в конце мая – шиповник", – отметил Кунафин.

В первые дни мая насекомые начали создавать в ульях соты для хранения нектара и пыльцы, а также для выведения потомства. Количество членов семьи после зимовки будет постепенно нарастать. Уже в конце этого месяца семья обновится.

Также во время сбора нектара можно увидеть работу пчел на цветущих растениях. За всю свою жизнь одна пчела добывает нектара всего на 4 медовых капли. Чтобы приготовить 1 килограмм меда, им приходится облететь до 10 миллионов цветков, рассказала ведущий специалист отдела мониторинга биоразнообразия Ольга Светличная.

В свою очередь, главный специалист экоцентра "Кузьминки" Виктор Путилов рассказал, что круглогодично следит за местной пасекой. По его словам, в мае пчеловоды помогают насекомым наладить жизнь в ульях и расширить семьи.

Например, сотрудники пасеки ставят рамки с вощиной. Это нужно, чтобы пчелы могли соорудить новые соты. Если в это время не помочь насекомым, то семье в улье может стать тесно. Тогда пчелы покинут свое жилище для поиска нового дома. Специалисты стараются этого не допускать, отметил эксперт.

На портале также сообщается, что уже к лету придет новое поколение пчел. В настоящее время молодняк знакомится со своим домом, запоминает его и местность, чтобы позже найти пасеку и вернуться в улей.

Ранее на территории Тропаревского лесопарка на западе Москвы специалисты столичного департамента природопользования заметили первых улиток. Они вышли из спячки накануне майских праздников.