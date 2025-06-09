"Московский патруль": в столице прошла вакцинация лис от бешенства

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с комитетом ветеринарии Москвы вновь вакцинировали лис от бешенства. Благодаря таким мерам случаев заражения за последние несколько лет стало значительно меньше.

Как сообщают ветеринары, в 80% случаев именно лисицы заражают других животных бешенством. Именно поэтому к вакцинации специалисты подходят с особой ответственностью. Подробнее – в программе "Московский патруль".

