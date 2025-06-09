Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 21:30

Общество

"Московский патруль": в столице прошла вакцинация лис от бешенства

"Московский патруль": в столице прошла вакцинация лис от бешенства

Новости регионов: задержан подросток, разбивший стекла в электричке Фрязево – Москва

"Мой район. Новости": в столице откроют более 20 современных собачьих площадок в 2025 году

Пропавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолете в США

В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии

На Патриарших прудах заметили коней, которые разгуливают по району

На ВДНХ пройдет первая летняя выставка для пристройства животных в 2025 году

На Патриарших прудах москвичи стали замечать много чаек

Трех спасенных в Якутии медвежат передали в приморский центр реабилитации "Тигр"

Козы снова атаковали автомобили в Бутове

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с комитетом ветеринарии Москвы вновь вакцинировали лис от бешенства. Благодаря таким мерам случаев заражения за последние несколько лет стало значительно меньше.

Как сообщают ветеринары, в 80% случаев именно лисицы заражают других животных бешенством. Именно поэтому к вакцинации специалисты подходят с особой ответственностью. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
животныеобществогородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика