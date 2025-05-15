Орнитолог Уклюдов: чайкам свойственно "мяукать" и "хохотать"

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Чайки издают похожие на мяуканье звуки. Эти птицы также умеют "смеяться" и "хохотать", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на орнитолога Сергея Уклюдова.

В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором чайка "мяукает" перед автоматом с кошачьим кормом в Турции. Уклюдов отметил, что в этих кадрах нет ничего уникального, ведь эти птицы и так издают звуки, близкие к мяуканью.

Отдельно эксперт отметил, что, снимая такие видео, люди готовы идти на любые ухищрения из-за желания поймать хайп и хотя бы на минуту стать звездой интернета.

Ранее сообщалось, что в районе Перервинского плеса на юго-востоке Москвы была замечена редкая чайка-бургомистр. Ведущий орнитолог департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниил Давыдов рассказал, что это редкий зимующий вид в столице регистрируется, но не каждый год. Обычно бургомистров можно увидеть в Ненецком автономном округе (НАО), в Мурманской и Архангельской областях.