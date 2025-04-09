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09 апреля, 22:30

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Ночные конные прогулки лишили жителей Патриарших прудов сна

Ночные конные прогулки лишили жителей Патриарших прудов сна

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Жители Малой Бронной в Москве недовольны ночными конными прогулками, которые начались в их районе с марта. Громкий стук копыт мешает людям спать и лишает возможности проветривать квартиры.

Помимо этого, после таких прогулок территория вокруг домов часто бывает испорчена копытами, а также загрязнена отходами жизнедеятельности животных. Адвокат Роман Францев напомнил, что за нарушение тишины в Москве предусмотрены штрафы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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