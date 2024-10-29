29 октября, 07:15Общество
Жители Хамовников пожаловались на желающих сделать фотографии на территории ЖК
В Хамовниках разгорается скандал из-за наплыва блогеров и туристов, желающих сделать красивые фотографии в новом элитном комплексе. Местные жители жалуются на шум и неудобства, вызванные большим количеством людей, которые мешают им отдыхать и проводить время на благоустроенной территории.
Управляющая компания утверждает, что по закону нельзя огородить территорию, так как она все еще принадлежит застройщику.
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