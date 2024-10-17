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17 октября, 07:15

Общество

Жители ЖК "Вереск" пожаловались на забор, перекрывший доступ к станции метро

Жители ЖК "Вереск" пожаловались на забор, перекрывший доступ к станции метро

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На северо-западе Москвы произошел конфликт из-за забора, разделившего два жилых комплекса. Жители ЖК "Вереск" обвиняют застройщика соседнего ЖК "Хорошевский" в создании препятствий для доступа к инфраструктуре. Застройщик утверждает, что действовал в рамках проекта.

Жильцы ЖК "Вереск" называют себя заложниками. Забор перекрыл для них прямой путь до ближайшей станции метро "Октябрьское поле". Дорога в обход занимает в два раза больше времени. Чтобы решить проблему с забором, жильцы ЖК "Вереск" записали видеобращение правоохранительным органам и органам власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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