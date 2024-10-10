Диетолог Островская: шпинат и апельсин поддерживают здоровье глаз

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Шпинат содержит лютеин, который защищает сетчатку глаз от окисления и вредного воздействия ультрафиолета, а апельсин за счет содержания витамина С предотвращает помутнение хрусталика и развитие катаракты, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Елену Островскую.

По ее словам, для сохранения зрения в рацион необходимо добавить продукты, богатые витаминами A, B, C, омегой-3, лютеином и другими полезными веществами. Так, цельнозерновой хлеб насыщен витаминами группы B, которые снимают усталость и нормализуют глазное давление, а также защищают сетчатку.

В то же время морская рыба, в которой содержатся жирные кислоты омега-3, является антиоксидантом и способствует сохранению сосудов глаз. Капилляры становятся более эластичными, из-за чего хорошо пропускают питательные вещества.

Также диетолог отметила яичный желток как источник витамина А. Он важен для своевременной адаптации глаз к темноте или свету.

Ранее врач-офтальмолог Хаяла Гасанова сообщила, что правило "20–20–20" может помочь снять напряжение в глазах. Так, необходимо закрывать глаза на 20 секунд или смотреть вдаль на расстояние 6 метров (20 футов в американской системе мер) каждые 20 минут работы за экраном монитора или смартфона.

По словам врача, конвенционная мышца, напрягающаяся из-за работы за монитором, расслабляется лишь, когда мы смотрим вдаль.